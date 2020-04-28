كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 27359، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، الأحد، أن بلاده ستخفض التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الأسابيع المقبلة. وقال كونتي في مقطع فيديو نشره القصر الرئاسي في إيطاليا: "الآن تبدأ مرحلة التعايش مع الفيروس بالنسبة للجميع، وعلينا أن ندرك أن الخط البياني للعدوى قد يرتفع مجددا في بعض المناطق في البلاد، الخطر موجود وعلينا أن نواجهه بشكل ممنهج ودقيق". وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ في 4 مايو المقبل، ومن ضمنها تخفيف القيود المفروضة على السفر والسماح بالدخول إلى الحدائق وإقامة الجنائز بحضور 15 شخصا فقط. Advertisements