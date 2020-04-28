كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير العدل التركي: إصابة 120 سجينا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، اليوم الثلاثاء، بأن 120 سجينا في 4 سجون أصيبوا بفيروس كورونا.

وزعم جول، خلال مؤتمر صحفي، أن "جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، لا يوجد سجين في وحدة العناية المركزة، جميعهم بصحة جيدة".

ولم يفصح الوزير عن أماكن السجون التي تفشى بها الفيروس.

وكان جول قد أعلن في 13 أبريل الماضي تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا في السجون التركية، وقال إن ثلاثة منهم توفوا بالفيروس.

وكانت تركيا قد بدأت مطلع هذا الشهر بالإفراج عن نحو 90 ألف سجين ضمن عفو جماعي في محاولة للحد من ازدحام السجون ووقف تفشي فيروس كورونا فيها.

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