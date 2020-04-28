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الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس و5 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".
ويذكر أن أعلنت الصحة الجزائرية، الإثنين، أنها سجلت 7 وفيات و135 إصابة و50 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلأً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس

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