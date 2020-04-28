ارتفاع حصيلة قتلى انفجار عفرين شمال سوريا إلى 30

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو الماضي استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.

وفي أكتوبرالماضي، شنّت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا تلته بآخر في مارس 2019، وسبقهما اثنان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وأثار الهجومان الأخيران انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

واستعانت تركيا بفصائل إرهابية مسلحة موالية لها لاجتياح الشمال السوري مقابل تسهيل عمليات خطف واعتقال وسرقات وسلب ونهب بحق مَن تبقى من أهالي عفرين في مناطقهم شمال غرب مدينة حلب.