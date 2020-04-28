83 حالة تعافي جديدة من كورونا و3 وفيات وأزيد من 80 شخصا يواجهون الفيروس في غرف الإنعاش

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة للمتعافين والمتوفين بفيروس كورونا في البلاد.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريحه الصحافي اليومي، إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد من فتك بهم الفيروس إلى 165 شخصا، وسط استقرار النسبة المئوية للفتك في 3,9 في المائة.
وأوضح اليوبي، أنه تم تسجيل 83 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 778 حالة، وسط استقرار نسب توزيع الوباء جهويا، حيث تضم جهة الدار البيضاء ربع المصابين وتتساوى جهات فاس مكناس ودرعة تافيلالت وطنجة تطوان الحسمة في النسب.
وأعلن اليوبي، عن استمرار استقرار أعداد المصابين بكورونا الذين يتم التكفل بهم وهم في وضع صحي حرج، حيث يبلغ عددهم 81 شخصا، يرقدون في غرف الإنعاش، وهو العدد الذي لا يشغل سوى 13 في المائة من الطاقة السريرية التي أعدها المغرب لحالات كورونا التي وصلت للإنعاش.
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