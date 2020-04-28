فرنسا تقرر إلغاء الموسم الكروي للسنة الجارية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم الثلاثاء، إلغاء منافسات الموسم الجاري للدوري المحلي 2020/2019، ضمن سلسلة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال فيليب، خلال كلمة أمام البرلمان الفرنسي: “الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل شتنبر المقبل” :وأكد أنه لا يمكن استكمال الموسم الكروي 2020/2019 الجاري.

وكان الدوري الفرنسي قد توقفت، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت في آخر احصائياتها أن البلاد سجلت 4 آلاف و711 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 196 ألفا و69.