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فرنسا تقرر إلغاء الموسم الكروي للسنة الجارية

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم الثلاثاء، إلغاء منافسات الموسم الجاري للدوري المحلي 2020/2019، ضمن سلسلة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

وقال فيليب، خلال كلمة أمام البرلمان الفرنسي: “الأحداث الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل شتنبر المقبل” :وأكد أنه لا يمكن استكمال الموسم الكروي  2020/2019 الجاري.

وكان الدوري الفرنسي قد توقفت، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت في آخر احصائياتها أن البلاد سجلت 4 آلاف و711 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 196 ألفا و69.

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