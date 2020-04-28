عاجل.. 132 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4252

أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع جديد في وثيرة الإصابة بفيروس كورونا في المغرب، بعد تسجيل البلاد أمس لأدنى عدد من المصابين منذ مطلع شهر أبريل.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الثلاثاء، إن أعداد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 4252 حالة، بعد تسجيل 132حالة جديدة.

وحسب اليوبي، فقد تم تشخيص 92 منها تم تشخيصه عبر التتبع الصحي للمخالطين، بعد تناقص الحالات المرتبطة بالبؤر.

وقال اليوبي أنه تم تتبع أزيد من 22 ألف مخالط، و2631 حالة كؤكدة عبر هذه التقنية، ولا زال أزيد من ثمانية آلاف مخالط تحت المراقبك الصحية.