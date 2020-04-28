الولايات المتحدة تسلم تجهيزات ومعدات واقية لأطر الصف الأول في مواجهة كورونا في الرباط

نقلت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، عن طريق مكتب وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، إمدادات معدات الحماية الشخصية لتقنيي مختبرات المعهد الوطني للصحة بالرباط.

وأوضح بلاغ للبعثة ذاتها، اليوم الثلاثاء، أن المعدات موجهة مباشرة إلى حماية حياة الأطر الصحية المغربية، الموجودة في الصفوف الأمامية للمعركة ضد فيروس كورونا المستجد، لمساعدتها على مواصلة اختبارات، وفحوص الفيروس، مع ضمان وفرة أساليب الحماية الناجعة.

وقالت البعثة إن الخطوة تكريس لأكثر من سبع سنوات من التعاون الوثيق بين وكالة دترا، وحكومة المغرب، عبر شراكة ترتكز على إنقاذ الأرواح، والتخفيف من التهديدات لضمان أمن كلا البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكي في المغرب، ديفيد فيشر، بنقل المعدات، وقال: “نحن منخرطون في الاستثمار في المؤسسات، والأشخاص- في قدرة المغاربة على خدمة بلدهم، ومواطنيهم. في الأوقات العصيبة مثل هذه الأزمة، يمكننا جميعا أن نفتخر بالعلاقة العميقة، والعريقة، التي تجعل هذا النوع من التعاون ممكناً”.