فرنسا تكشف خطتها للخروج من العزل بسبب كورونا.. البداية بالمدارس والمتاجر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إيدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، عن خطة الحكومة للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وقال فيليب في عرض أمام البرلمان، اليوم، أنه سيتم إعادة فتح المتاجر في 11 ماي المقبل، مع استثناء المقاهي والمطاعم.
وعن التمدرس، قال فيليب إن حكومته تخطط لإعادة فتح المدارس على مرحلتين، الأولى في 11 من شهر ماي المقبل، والثانية بعدها بأسبوع، في 18 من شهر ماي.
ورغم الإعلان عن قرب عودة الحياة الطبيعية للمتاجر والمدارس، إلا أن استئناف دوري الكرة القدم لا زال بعيدا، حيث قال فيليب إن دوري كرة القدم لا يمكن أن يستأنف قبل شهر شتنبر المقبل.
وقضى 14 ألفا و202 شخص في المستشفيات الفرنسية بسبب فيروس كورونا، فيما قضى ثمانية آلاف و654 شخصا في دور المسنين والمراكز الاجتماعية الأخرى.
وفي الإنعاش، تواصل تراجع عدد المرضى لليوم الـ18 على التوالي، وبلغ عددهم 4682، فيما لا زال حاليا 28217 شخص يتلقى العلاج في المستشفى بسبب الفيروس.
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