كورونا: معدل التضخم في السودان نحو 82% بسبب ارتفاع الأسعار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع معدل التضخم في السودان الى نحو 82% في شهر آذار/ مارس مقارنة ب71 % في الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الجهاز اليوم الثلاثاء إن "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل 81.64% في آذار/ مارس مقارنة ب 71.36% في شهر شباط/ فبراير بارتفاع بلغ 10.78%".

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الغذاء بالإضافة الى ارتفاع كلفة المواصلات والنقل. ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي مع تسجيل طوابير انتظار طويلة.

ويعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة، ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011.

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واندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة شمال العاصمة، في أواخر 2018، نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز، وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 نيسان/ أبريل 2019.

كذلك، تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو 60 مليار دولار. وفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل ان ترفعها في 2017، لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأعلن برنامج الاغذية العالمي في شباط/ فبراير الماضي، أن 9.1 ملايين سوداني يحتاجون الى مساعدات إنسانية.