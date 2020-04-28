شكرا لقرائتكم خبر عن 260 حالة مصابة بكورونا و22 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين، مشيرا إلى أن ال 260 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم مصريون.
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