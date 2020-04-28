شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أقل إصابة يومية بكورونا: «ندخل مرحلة التعافي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، وهي أقل زيادة يومية منذ 12 مارس الأمر الذي حدا مسؤول صحي بارز إلى توقع أن البلاد "تدخل مرحلة التعافي".

وقال المدير العام للوزارة نور هشام عبد الله إن ماليزيا على مسار محاكاة تايلاند المجاورة التي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان ماليزيا، حيث تشهد تراجع الإصابات الجديدة إلى أقل من 10 إصابات الأسبوع المقبل.

وذكر هشام في مؤتمر صحفي إن ماليزيا "نجحت في تثبيت المنحنى"، مضيفا أنه يعتقد أن "نظام السيطرة على الحركة"، وهو الاسم الرسمي للإغلاق الذي تفرضه الدولة منذ 18 مارس، يحقق نجاحا.

وعلى الرغم من انخفاض الإصابات اليومية إلى نحو 53 في الأسبوع الماضي، مددت الحكومة الإغلاق إلى 12 مايو.