شكرا لقرائتكم خبر عن 43 إصابة جديدة بكورنا و3 وفيات في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالسودان اليوم عن تسجيل (43) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (3) وفيات، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى (318) حالة، متضمنة (25) وفاة.

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