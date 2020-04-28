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فرنسا تفرض إرتداء الكمامات في وسائل النقل

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أعلن ادوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، في الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الثلاثاء أن فرنسا تعتزم تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات في وسائل المواصلات العامة، وقال أن هذا الإجراء سيتم العمل به في المترو والحافلات والقطارات اعتبارا من الحادي عشر من مايو المقبل.

جاء ذلك خلال طرح فيليب لخطته الرامية إلى تخفيف القيود الصارمة المفروضة على التجول بسبب جائحة .

وقال فيليب إن المحال يتعين عليها أن تلتزم بالتعليمات الصارمة لضمان الحفاظ على مسافة التباعد، وأوصى بارتداء الكمامة في هذه الأماكن.

وأضاف فيليب أن من الأفضل بشكل عام ارتداء كمامة، ومن المنتظر أن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا في المدارس الثانوية، لكن ليس من المقرر تطبيق هذا الإجراء في رياض الأطفال كما لم يتم التوصية به في المدارس الابتدائية.

يشار إلى أن الصيدليات في فرنسا عاودت بيع الكمامات اعتبارا من أمس الاثنين، حيث كانت توفيرها قاصرا على الأطقم الطبية فقط منذ أول مارس الماضي.

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