شكرا لقرائتكم خبر عن لم تسجل إصابات جديدة..هونج كونج تفتح المتاحف والمكتبات 6 مايو والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية إنه سيتم إعادة فتح المكتبات العامة والمتاحف وبعض المنشآت الرياضية المكشوفة وغير المغطاة يوم السادس من مايو، بينما ستظل قاعات وصالات العروض الفنية مغلقة إلى نهاية الشهر المقبل.
وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء للصحفيين إنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على الحدود بالنسبة لبعض مواطني البر الرئيسى.
وشهدت هونج كونج انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية
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