شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل حالة وفاة بكورونا ولا إصابات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 449 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إنه سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة، فيما سجلت حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 8 حالات.

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