جائحة كورونا.. آخر المستجدات والأرقام





تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في كانون الاول/ديسمبر.

فيما يلي آخر المستجدات حول الجائحة:



الثلاثاء 28 نيسان/أبريل



أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى نحو ثلاثة ملايين و65 ألفا عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح الثلاثاء.



عدد المتعافين اقترب من 923 ألف حالة.



عدد الوفيات ارتفع ليقترب من 212 ألف حالة.



تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب نحو 57 ألف وفاة.



سجلت إسبانيا نحو 229 ألف إصابة ونحو 23 ألف و500 وفاة.



سجلت إيطاليا نحو 199 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة.



سجلت الصين 82 ألفا و836 إصابة و4633 وفاة.



سجلت ألمانيا أكثر من 156200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح الثلاثاء، مقارنة بحوالي 155500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.



أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.



