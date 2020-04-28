احتجاجات عنيفة في طرابلس شمال لبنان احتجاجا على الوضع الاقتصادي

تشهد مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجات تطورت إلى مواجهات عنيفة بين المعتصمين والجيش اللبناني في ساحة النور في المدينة، حيث استخدم الجيش اللبناني قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي لتفرقة المحتجين الذي أحرقوا آلية تابعة للجيش اللبناني خلال المواجهات.

كذلك قام المحتجون بتكسير واجهات المصارف منددين بالوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ الذي تعيشه البلاد، خصوصا مع تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، واستمرار المصارف اللبنانية باتخاذ إجراءات تحجز من خلالها أموال المودعين في المصارف.

ومنذ قليل أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنّ 6 فرق اسعاف تستجيب في طرابلس وتعمل على نقل الجرحى.

ومنذ أيام تشهد المناطق اللبنانية عودة الاحتجاجات في الشارع بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني والارتفاع الجنوني للأسعار، وخسارة آلاف اللبنانيين وظائفهم، أو خسارتهم لنصف راتبهم الذي تضاءلت قيمته الشرائية. في ظل عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية أي إجراءات جدية للحد من تدهور الوضع الاقتصادي.