دبي تعيد فتح مراكز التسوق وآمال بفتح الباب للسائحين مطلع يوليو







بدأت مراكز التسوق في إمارة دبي إعادة فتح أبوابها لإستقبال العملاء بعد فترة توقف دامت عدة أسابيع، ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الإمارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مركز التسوق "ميركاتو" و مركز التسوق "تاون سنتر جميرا" عن فتح أبوابهما لاستقبال العملاء مع الالتزام بمجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث للحد من الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركز التسوق "ميركاتو"، إنه تم تخفيض ساعات العمل بالمركز لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية ومنها السينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وأضافت بستاني لوكالة الأنباء الألمانية: "يلتزم المركز بتنفيذ صارم للإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات المحلية، فلا يسمح للزوار الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عامًا بزيارة مراكز التسوق ، ويجب على المتسوقين ارتداء الأقنعة و القفازات" .

ولفتت إلى أنه سوف يتم فحص درجة حرارة كل زائر مع الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين الزوار و التوصيات بالدفع الذكي (بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم).

وتابعت: "سيتم تطبيق و تنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء".

كما أعلن مركز التسوق "دبي مول" فتح أبوابه للزوار، مع السماح لكل زائر بالتجول في المركز بحد أقصى لا يتجاوز 3 ساعات، على أن تستقبل المحال التجارية والمطاعم عدد زوار يشكل 30 بالمئة من إجمالي طاقاتها الاستيعابية.





آمال بفتح أبوابها للسائحين بداية يوليو:



تأمل إمارة دبي في إعادة فتح أبوابها للسائحين مطلع تموز/يوليو القادم، بعدما قررت الشهر الماضي تعليق معظم حركة الوصول إليها ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، في مقابلة تلفزيونية، إن العملية ستكون تدريجية، وقد يتم تأجيلها حتى أيلول/سبتمبر، بناء على التوجهات العالمية.

وأضاف أن "الكثير من الدول لا تزال مغلقة، ويتعلق الأمر بصورة أكثر بالمشاورات الثنائية ... هل سيكون تموز/يوليو هو الموعد الذي ستبدأ فيه الأمور بالفتح ببطء؟ هل سيكون أيلول/سبتمبر؟ نحتاج فقط للتأكد من أننا مستعدون إذا ما بدأت الأمور بصورة مبكرة عن المتوقع."



تجدر الإشارة إلى أن دبي تجتذب الملايين من الزائرين سنوياً بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.

وقد استقبلت دبي 7.16 مليون سائح العام الماضي، وفقاً للتقديرات الرسمية.



