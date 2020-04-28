عمليات بغداد تعلن اعتقال عنصرين في عصابة وقتل ثالث وتحرير سائقين مختطفين

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عصابة أقدمت، اليوم، على تسليب عجلتين نوع رافعة تادانو وخطف سائقيها، وعلى الفور شرعت قوة من مقر اللواء الاول بالفرقة الاولى شرطة اتحادية بالبحث والوصول الى المكان الذي تختبئ فيه هذه العصابة وهو عبارة عن دار".وأضافت أنه "تمت مداهمة الدار الواقع جنوبي العاصمة، وقد حصل إطلاق نار من داخله بإتجاه القوة المداهمة مما تطلب الرد على مصادر النيران وقتل احد أفراد العصابة، والقاء القبض على اثنين من عناصرها وتحرير السائقين المخطوفين، حيث وجد احدهم مصاباً، وجرى نقله للمستشفى".

وأشارت القيادة، إلى انه "تم العثور على العجلتين التي تم تسليبهما ، في حين ضبط القوات الأمنية أيضاً، ثلاث عجلات مونيكا مصفحة، وثلاث أخرى نوع هيلوكس، فضلا عن سلاحي قناص وناظورين وثلاث قاذفات RBG7 و٥ حشوات و٦صواريخ قاذفة و٦ بنادق برنو وبندقيتين كلاشنكوف و ٣ بنادق M16 وبندقية M4 ورشاشة BKC وشريطين عتاد BKC وهاون ٦٠ ملم وركيزه وموجه ورمانتين يدوية وبندقية صيد و٣ اجهزة اتصال وقاذفة نوعه بازوكه و ٤ جعب فارغة ومشلحين ودرعين و٩ بدلات عسكرية و٨٠ إطلاقة عتاد Bkc وث أشرطة تسجيل مكالمات وجهاز DVR و٥ اجهزة موبايل وأرقام عجلات مرورية متنوعة".

