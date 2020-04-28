أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال عنصرين في عصابة وقتل ثالث وتحرير سائقين مختطفين جنوبي العاصمة.
وأضافت أنه "تمت مداهمة الدار الواقع جنوبي العاصمة، وقد حصل إطلاق نار من داخله بإتجاه القوة المداهمة مما تطلب الرد على مصادر النيران وقتل احد أفراد العصابة، والقاء القبض على اثنين من عناصرها وتحرير السائقين المخطوفين، حيث وجد احدهم مصاباً، وجرى نقله للمستشفى".
وأشارت القيادة، إلى انه "تم العثور على العجلتين التي تم تسليبهما ، في حين ضبط القوات الأمنية أيضاً، ثلاث عجلات مونيكا مصفحة، وثلاث أخرى نوع هيلوكس، فضلا عن سلاحي قناص وناظورين وثلاث قاذفات RBG7 و٥ حشوات و٦صواريخ قاذفة و٦ بنادق برنو وبندقيتين كلاشنكوف و ٣ بنادق M16 وبندقية M4 ورشاشة BKC وشريطين عتاد BKC وهاون ٦٠ ملم وركيزه وموجه ورمانتين يدوية وبندقية صيد و٣ اجهزة اتصال وقاذفة نوعه بازوكه و ٤ جعب فارغة ومشلحين ودرعين و٩ بدلات عسكرية و٨٠ إطلاقة عتاد Bkc وث أشرطة تسجيل مكالمات وجهاز DVR و٥ اجهزة موبايل وأرقام عجلات مرورية متنوعة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن اعتقال عنصرين في عصابة وقتل ثالث وتحرير سائقين مختطفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.