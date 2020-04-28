الصحة تعلن تسجيل 81 إصابة جديدة وشفاء 33 مصاباً من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى شفاء 33 مصاباً من الوباء.
وأضافت أنه "تم فحص (٤٦٤٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧٨٤٣٠)".
وأوضحت الوزارة، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت لهذا اليوم ( ٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ١٥
بغداد/ الكرخ: ٢
مدينة الطب: ٣
النجف الأشرف: ١
البصرة: ٣٩
كربلاء: ١
كركوك: ٢
المثنى: ٥
بابل: ٢
اربيل: ١١
وبينت أنه "تم تسجيل حالتي وفاة واحدة في بغداد الرصافة والأخرى في أربيل"، مؤكدة أن "حالات الشفاء بلغت ٣٣ حالة، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٨
بغداد/ الكرخ: ٣
النجف الأشرف: ١
البصرة : ٤
ذي قار: ٦
نينوى: ١
وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٩٢٨، أما مجموع الوفيات ٩٠ حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١٣١٩".
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