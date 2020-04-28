فرنسا: لن ننهي إجراءات العزل ما لم تنخفض ​إصابات كورونا لأقل من 3000 يومياً

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للبرلمان، الثلاثاء، إن فرنسا لن تنهي إجراءات العزل العام في البلاد، ما لم ينخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 3000 يوميا.
وسجلت فرنسا أمس الاثنين أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وارتفاعا في عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام.
وحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 437 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23293 حالة، في حصيلة هي الأكبر منذ 4 أيام.
كما تم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا و339 حالة.
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