كافو ينصح الاطفال بممارسة الرياضة في الحجر الصحي

وخلال جلسة البث المباشر عبر حساب الجيل المبهر على إنستغرام غداً الأربعاء عند الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة؛ سيُلقي كافو الضوء على أبرز المحطات خلال رحلة قيادته منتخب البرازيل نحو الفوز بلقب بطولة كأس العالم في عام ٢٠٠٢، كما يناقش بعض الوسائل التي يمكن لكرة القدم أن تساعد من خلالها في ترسيخ المهارات القيادية لدى الشباب، وكيف يمكن للجيل المبهر نشرها في شتى أنحاء العالم عبر مبادراته ضمن أنشطة كرة القدم من أجل التنمية.وفي تصريح لها حول انضمام كافو إلى أنشطة البث المباشر؛ قالت موزة المهندي، مديرة إدارة التسويق والاتصال في برنامج الجيل المبهر: "نتطلع إلى التعرف على تفاصيل رحلة سفيرنا، أسطورة كرة القدم البرازيلية، النجم كافو، وتجربته كقائد مميّز في عالم كرة القدم. إنه بلا شك نموذج للاعب الذي استفاد من القيم الإيجابية لكرة القدم في إلهام ومساعدة شباب الجيل المبهر".

وشهدت جلسات الجيل المبهر التفاعلية عبر إنستغرام، "الآن مشاركة أكثر من ٧٠ ألف متابع من أنحاء العالم، ويهدف البرنامج عبر أنشطته المباشرة إلى مواصلة مساعيه لتحقيق مهمته، مستفيداً من قوة تأثير كرة القدم في تعليم المهارات والقيم الحياتية المهمة للشباب والأطفال في قطر والمنطقة والعالم".



ويعد كافو اللاعب الثاني الفائز ببطولة كأس العالم الذي يشارك في جلسات الجيل المبهر عبر إنستغرام، وذلك بعد مشاركة النجم الإسباني تشافي. وشهدت الجلسات التفاعلية المباشرة مشاركة الإعلامي محمد سعدون الكواري، ونجمي اي سي روما الإيطالي أمالي ثيرسترا، وجاستين كلويفرت.

ومن المنتظر أن يشارك في جلسات البث المباشر للجيل المبهر خلال الأسابيع المقبلة سفيرا اللجنة العليا النجم الكاميروني صامويل إيتو، ونجم الكرة الأسترالية تيم كاهيل، حيث يستعرض كل منهما مسيرته مع عالم كرة القدم، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من النصائح الصحية، وتمارين اللياقة البدنية.

ومنذ انضمامه إلى فريق سفراء اللجنة العليا؛ يواصل القائد السابق للمنتخب البرازيلي القيام بدور فاعل في الترويج لأنشطة الجيل المبهر. فقد ساعد كافو في تقديم جلسات خاصة للبرنامج استفاد منها الشباب والفتيات في المجتمعات المهمشة تحت مظلة مؤسسة "إبروكاد" في مدينة ساو باولو، خلال بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل الصيف الماضي.

وتعاون مع النجم كافو في تقديم جلسات الجيل المبهر في البرازيل عبد العزيز سليمان، سفير الجيل المبهر من غانا، وأحد العمال الذين شاركوا في مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، وكانا قد التقيا لأول مرة خلال زيارة النجم البرازيلي إلى "تشالنجر سيتي" العمالية بالدوحة بينما كان سليمان يقدم للعمال أنشطة كرة القدم من أجل التنمية ضمن برنامج الجيل المبهر.

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ومنذ لقاءهما الأول في الدوحة؛ جمعت الاثنين صداقة أثمرت عن مبادرات اجتماعية تحفز مختلف شرائح المجتمع على الاستمتاع بحياة أفضل من خلال أنشطة كرة القدم.

وأعرب سليمان عن تطلّعه لمتابعة جلسة البث المباشر المرتقبة مع النجم البرازيلي، وقال: "كان لقائي بالنجم كافو وتعاوني معه في قطر والبرازيل من أكثر التجارب إلهاماً لي خلال رحلتي مع الجيل المبهر. يسعدني جدًا أن أتابع الجلسة التفاعلية مع صديقي البرازيلي وأن أستمع إلى المزيد من نصائحه وإرشاداته المهمة".

وكان كافو أحد أبرز المشاركين في يوم أساطير الفيفا في ديسمبر الماضي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى لمهرجان الجيل المبهر بالدوحة، حيث شارك في مباراة كرة قدم مع نخبة من نجوم اللعبة وشباب شاركوا في المهرجان.

يشار إلى أن الجيل المبهر هو برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ويعمل للإفادة من قوة كرة القدم وشعبيتها للتأثير إيجابياً على حياة الأفراد، وإحداث التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات حول العالم.

