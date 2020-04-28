صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من المؤسف جداً ان يصل الفايروس لمناطق بعيدة مثل الطارمية، حيث تك اكتشاف إصابة سيدة بعمر ٧٨ سنة يعني انها اكتسبت العدوى من شخص آخر وهذا يعني وجود حالات أخرى غير مشخصة في المنطقة مما يتوجب على ساكنيها اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر".



وأضاف الحجامي أنه "من الضروري جداً الحفاظ على مناطق أطراف الكرخ خالية من المرض فان اي ارباك فيها يؤثر سلباً على كل بغداد لكونها الممول الرئيسي لها بالمواد الغذائية".