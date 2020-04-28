المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يعقد جلسة ويتخذ قرارات عدة

عقد المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء، جلسة واتخذ قرارات عدة بينها الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع التاجيات في بغداد. ووافق المجلس الوزاري خلال جلسة برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي بحسب وكالة الانباء العراقية، على "قيام وزارة الإعمار والإسكان على التعاقد مع شركة الأيادي المتحدة للاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع التاجيات في بغداد". كما وافق المجلس الوزراي على "تعديل المدة الإضافية لاستكمال العمل لما تبقى من مشروع شبكة النفاذ الضوئي في بغداد لتكون 180 يوما عمل".

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