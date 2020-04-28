الإمارات تهدي باكستان 14 طنا من المساعدات لاحتواء كورونا

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/4/28 06:55 م بتوقيت أبوظبي
أهدت الإمارات، الثلاثاء، طائرة مساعدات تحتوي على 14 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويستفيد من المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الإمارات بباكستان: "إنه في إطار التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين دولتينا على مدى عقود، تقدم دولة الإمارات المساعدة لجمهورية باكستان، وذلك في إطار تعزيز التضامن العالمي في مكافحة فيروس كورونا المستجد".
وأضاف، من خلال هذه المساعدات، فإننا حريصون على دعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في باكستان وحول العالم الذين يعملون بلا كلل لوضع حد لهذه الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة من الإمدادات الطبية التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية الباكستان، حيث وصلت الدفعة الأولى إلى إسلام آباد بتاريخ 2 أبريل/نيسان، أما الدفعة الثانية من الإمدادات وتحتوي على 11 طناً فقد وصلت في 5 أبريل/نيسان.
وقد أرسلت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 320 طناً من المساعدات إلى أكثر من 30 دولة، استفاد منها نحو 320 ألفا من العاملين في المجال الصحي.
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