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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 وفيات و132 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، إنَّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3649 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 437 وفاة.
وأضاف فورار أنَّ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1651 بزيادة 93 حالة حتى الآن.
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