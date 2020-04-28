- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخطوط السعودية" تنفي تحديد موعد لاستئناف رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
نفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، ما راج بشأن استئناف رحلاتها، مؤكدة أن لا صحة لتحديدها موعدا لذلك.
وأصدرت الشركة بيانا توضيحيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، جاء فيه: "توضح الخطوط السعودية بأنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية".
مصر تخفض أسعار وقود الطيران لتشجيع السياحة الداخلية وكانت معلومات قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الخطوط السعودية سمحت بالحجوزات الداخلية اعتبارا من 1 يونيو/حزيران.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخطوط السعودية" تنفي تحديد موعد لاستئناف رحلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.