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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تقر بتفشي كورونا في 4 سجون. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير العدل التركي عبد الحميد جول، الثلاثاء، إن 120 سجينا في 4 سجون أصيبوا بفيروس كورونا.
وزعم جول، خلال مؤتمر صحفي، أن "جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. لا يوجد سجين في وحدة العناية المركزة، جميعهم بصحة جيدة".
ولم يفصح الوزير عن أماكن السجون التي تفشى بها الفيروس.
وكان جول قد أعلن في 13 أبريل/نيسان الماضي تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا في السجون التركية، وقال إن ثلاثة منهم توفوا بالفيروس.
وكانت تركيا قد بدأت مطلع هذا الشهر بالإفراج عن نحو 90 ألف سجين ضمن عفو جماعي في محاولة للحد من ازدحام السجون ووقف تفشي فيروس كورونا فيها.
وأعلنت تركيا، الإثنين، عزمها تطبيق حظر تجوال شامل لـ3 أيام نهاية الأسبوع الجاري، وفرضه حتى عيد الفطر، وذلك بعد فشل تدابير الحكومة في مواجهة تفشي جائحة كورونا.
وفي محاولة لتدارك أزمة انتشار "كوفيد -19"، قال الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات عقب اجتماع وزاري: "سنطلق حظرا للتجوال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، المقبلة، التي توافق 1، و2، و3 مايو/أيار المقبل".
وأشار إلى أن عملية فرض حظر التجوال ستظل مستمرة حتى عيد الفطر، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستفتح أبوابها أول أيام الحظر المقبل بين الساعتين التاسعة صباحًا والثانية ظهرًا.
وسجلت تركيا حتى الآن 2900 حالة وفاة و 112261 حالة إصابة.
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