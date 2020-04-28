شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

Advertisements وأضافت أن الإصابات الجديدة، ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 1857. وحسب الوزارة، فقد بلغ مجموع الوفيات بكورونا في العراق 88 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1286.

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