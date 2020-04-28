شكرا لقرائتكم وفيات كورونا 211 ألفاً بالعالم.. وخوف من تفاقم العدوى بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم، بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 8,45 ت غ الثلاثاء.

من أريزونا (فرانس برس)

وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم (3027853 إصابة)، بينها 126 ألفا و793 في أوروبا (1404171 إصابة)، القارة الأكثر تضررا بالوباء. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (56 ألفا و253)، متقدمة على إيطاليا (26 ألفا و977) وإسبانيا (23 ألفا و822) وفرنسا (23 ألفا و293) وبريطانيا (21 لفا و92).

وظهرت في ألمانيا أولى مؤشرات تفاقم انتشار فيروس كورونا، فيما بدأت البلاد للتو بتخفيف إجراءات العزل رغم أن المستشارة أنغيلا ميركل عبرت عن قلقها من عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية.

من نيويورك (فرانس برس)

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1144 حالة إلى 156,337.

ووفقا للإحصاء، فقد زاد عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913.

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وفي النمسا، قال وزير الصحة، الثلاثاء، إن البلاد ستخفف قيود العزل العام بالسماح بتجمعات تضم 10 أشخاص.

وتنتهي في 30 أبريل القيود التي تشمل توجيهات بعدم مغادرة المنازل إلا لأسباب معدودة منها التسوق.

وفي روسيا، ذكر مركز إدارة أزمة كورونا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ اليوم الثلاثاء 6411 حالة، وهي زيادة يومية قياسية ليصل إجمالي الإصابات إلى 93558 حالة. كما سجلت الوفيات اليومية بالفيروس 72 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 867 حالة.

وفي هولندا، قالت سلطات الصحة اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 171 حالة إلى 38416، منها 48 حالة وفاة جديدة. وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي إن عدد الوفيات بأنحاء البلاد وصل إلى 4566.

من ألمانيا

وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت الليلة الماضية 301 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد انخفاضا من 331 حالة وفاة في اليوم السابق. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 23822، بينما زاد عدد حالات الإصابة إلى 210773 حالة من 209465 إصابة في اليوم السابق.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.