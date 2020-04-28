جثمان كيم جونج أون.. قصة الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً في العالم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة تظهر جثمان كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يرقد في نعش، وسط شائعات وفاته.

وتظهر الصورة كيم جونج أون وهو مستلقياً عى ظهره ورأسه مسنوداً على وسادة، بالإضافة إلى تغطية الجثمان ببطانية حمراء.

وتقول صحيفة "ميرور" البريطانية إن الصورة تتطابق بشكل وثيق مع صورة التقطت لوالد الزعيم الكوري وهو الأب كيم جونج إيل، وذلك خلال جنازته عام 2011 بعد وفاته بأزمة قلبية.

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وأكدت الصحيفة أن الصورة مشابهة لصورة لوالد كيم كيم جونج إيل من حيث زاوية التصوير والزهور والضوء، وهو ما يشير إلى أن الصورة تمت معالجتها بحيث أن توضع رأس كيم بدلاً من مكان والده.

ونسبت الصورة إلى شبكة الأخبار اليابانية JNN، وتلفزيون هونج كونج، بالرغم من أن أصلها الفعلي غير واضح.

وانتشرت الصورة بشكل واسع وسط تكهنات متزايدة بأن كيم إما مريض للغاية أو توفي.

وحتى الآن، لم يظهر كيم جونج أون علانية، مما يثير التكهنات بشأن إحتمالية تعرض زعيم كوريا الشمالية (36 عاماً) للأذى.