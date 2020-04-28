الدفاع التركية: 35 مدنيًا قتلوا بتفجير عفرين ونحمل حماية الشعب الكردية مسؤولية الهجوم

أشارت ​وزارة الدفاع التركية​ إلى أن "ما لا يقل عن 35 مدنيًا، قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في ​مدينة عفرين​ بشمال ​سوريا​".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح"، موضحةً أنه "نفّذ بواسطة صهريج وقود وقنابل". وحمّلت "​وحدات حماية الشعب الكردية​، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيًا مسؤولية الهجوم".

وكانت منطقة عفرين السورية الواقعة شمال حلب، تعرضت في وقت سابق، لتفجير استهدف سوقًا شعبية بالقرب من مقر للتجنيد، ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن "الانفجار ناتج عن هجوم إرهابي".