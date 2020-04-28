أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن "ما لا يقل عن 35 مدنيًا، قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في مدينة عفرين بشمال سوريا".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح"، موضحةً أنه "نفّذ بواسطة صهريج وقود وقنابل". وحمّلت "وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيًا مسؤولية الهجوم".
وكانت منطقة عفرين السورية الواقعة شمال حلب، تعرضت في وقت سابق، لتفجير استهدف سوقًا شعبية بالقرب من مقر للتجنيد، ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن "الانفجار ناتج عن هجوم إرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: 35 مدنيًا قتلوا بتفجير عفرين ونحمل حماية الشعب الكردية مسؤولية الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.