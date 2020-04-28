الصحة المصرية: 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد تسجيل 260 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 5042 حالة.

ولفت مجاهد إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بالتالي عدد الوفيات الإجمالي إلى 359 حالة وفاة.

كما شدد على أن "جميع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​"، منوّهًا بخروج "68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات".

وأشار مجاهد إلى أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.