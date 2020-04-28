السلطات الكندية: أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات الصحية في كندا تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازيًا مع تخطي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة الـ 2760 حالة.

من جهته، أشار رئيس وزراء كندا ​جاستن ترودو​، في وقت سابق، إلى أن "الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية لا تعتمد على افتراض أن تكون هناك مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به"، لافتًا إلى أنه "لا يعتقد بوجود خطط معلقة على امتلاك أشخاص بعينهم مناعة من "كوفيد 19".