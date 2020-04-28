"الأناضول": مقتل 10 أشخاص على الأقل بانفجار صهريج مفخخ في عفرين السورية

أكدت وكالة "الأناضول"، "مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار صهريج مفخخ في السوق الشعبية بمدينة عفرين شمال حلب"، لافتةً إلى أن "الانفجار ناتج عن هجوم إرهابي".
وفي وقت سابق من هذا اليوم، استهدف تفجير السوق الشعبي بمدينة عفرين، شمال غربي سوريا، بالقرب من مقر التجنيد.
ولا يعد هذا التفجير الأول في هذه المدينة التي تسيطر عليها قوات سورية مدعومة من تركيا منذ عام 2018، حيث شهت عفرين خلال شهر شباط الماضي، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين جراء تفجير سيارة مفخخة بجانب طريق في مركز مدينة عفرين.
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