"الأناضول": مقتل 10 أشخاص على الأقل بانفجار صهريج مفخخ في عفرين السورية

أكدت وكالة "​الأناضول​"، "مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار صهريج مفخخ في السوق الشعبية ب​مدينة عفرين​ شمال حلب"، لافتةً إلى أن "الانفجار ناتج عن هجوم إرهابي".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، استهدف تفجير السوق الشعبي بمدينة عفرين، شمال غربي ​سوريا​، بالقرب من مقر التجنيد.

ولا يعد هذا التفجير الأول في هذه المدينة التي تسيطر عليها قوات سورية مدعومة من ​تركيا​ منذ عام 2018، حيث شهت عفرين خلال شهر شباط الماضي، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين جراء تفجير ​سيارة مفخخة​ بجانب طريق في مركز مدينة عفرين.