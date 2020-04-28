بوتين: تمكنا من إبطاء تفشي فيروس كورونا لكن الذروة لم تأت بعد

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تكليف "الحكومة بمواصلة تنظيم العمل لزيادة إنتاج المواد الضرورية في مكافحة ​كورونا​"، لافتًا إلى أنه "سيكون هناك 2200 جهاز تنفس اصطناعي، وزدنا من إنتاج الكمامات".

ونوّه بوتين بأن "العالم يواجه هذه الأزمة لأول مرة، وبفضل العلماء باتت لدينا استراتيجية لوضع التنبؤات"، مؤكدًا أنه "علينا أن نفترض أي سيناريوهات لمواجهة تطور الأوضاع بشأن انتشار وباء كورونا".

كما شدد على أنه يوجه كافة الموارد لمواجهة كورونا، "وعلينا ألا ننسى مساعدة المرضى الآخرين"، موضحًا أن السلطات تمكنت من "إبطاء انتشار تفشي كورونا بفضل عملنا والتزام المواطنين، لكن الذروة لم تأت بعد".

Advertisements

وأفاد بوتين بأنه "على كل مواطني روسيا الالتزام بالتوصيات من أجل تجنب تفشي الفيروس"، لافتًا إلى أن "لا يمكن إلغاء الإجراءات التقيدية دفعة واحدة حتى لا نفقد ما تحقق بالفترة الأخيرة". وأشار إلى أن "أيام الأعياد في شهر أيار، عطلة مدفوعة الأجر".

وأوضح أنه "لا يمكن إلغاء الإجراءات التقيدية دفعة واحدة، حتى لا نفقد ما تحقق بالفترة الأخيرة"، مكلّفًا الحكومة بصياغة حزمة جديدة لدعم قطاعات الاقتصاد التي تضررت بفعل كورونا. ولفت إلى أن "الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية في ظروف جائحة كورونا".

بالتوازي، أعلن الرئيس الروسي تمديد نظام العزل الصحي في البلاد حتى 11 أيار المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا.