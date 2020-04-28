الصحة العالمية: لزيادة جركة الطيران لتوصيل المعدات الطبية لمناطق انتشار كورونا

دعا رئيس دعم العمليات واللوجيستيات في منظمة الصحة العالمية، بول مولينارو، إلى زيادة حركة الطيران من أجل توصيل شحنات أجهزة التشخيص وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها "كوفيد 19"، وخاصة في أميركا اللاتينية".
ولفت مولنارو إلى أن "شحنات لقاح عالمية تعطلت في نيسان الماضي، وإذا استمر هذا في أيار، ستصبح هناك فجوات في التطعيم والحملات الروتينية لمكافحة أمراض أخرى"، موضحًا أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سجل أول حالات تعطل في بعض سلاسل توزيع الغذاء من شأنها أن تحدث تأثيرًا كبيرًا".
كما أفاد بأن "الإمارات قدمت طائرات لجمع إمدادات في الصين، وتم توزيعها عن طريق مركز في دبي"، منوّهًا بأن "هناك دولا أخرى استعدت للإسهام". وفي ما يتعلق بالرحلات التجارية، رحب مولنارو بالحصول على المزيد من العروض، مؤكدًا أنهم يناشدون دومًا عرض المزيد من الأصول أو الشحن الجوي بأسعار مخفضة للغاية".
وأكد مزلنارو أن "الطلب تزايد بشكل كبير جدا خلال أزمة فيروس كورونا، لكن منظمة الصحة العالمية تمكنت من جمع وتوزيع 1.1 مليون اختبار تشخيص وهناك 1.5 مليون أخرى في الطريق، حيث استفادت المنظمة من بعض الأسعار التفضيلية وهي تهدف إلى توفير تسعة ملايين اختبار عن طريق ائتلافات تجارية".
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