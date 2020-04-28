الصحة الإيطالية: ارتفاع درجات الحرارة في حزيران سيساعدنا بمواجهة كورونا

أشار مستشار ​وزير الصحة​ الإيطالي فالتر ريتشاردي، إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة في شهر حزيران المقبل، سيساعدنا في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت ريتشاردي إلى أن "دراسة قدمها وكيل ​وزارة الداخلية​ الأميركية للأمن الداخلى في ​البيت الأبيض​ في 24 نيسان، أظهرت أن الفيروس يضعف جراء ارتفاع الحرارة الرطبة، وهو ما تم إثباته في العديد من الدراسات الإيطالية"، منوّهًا بأنه " لا يمكن للناس الخروج في الصيف بالتأكيد، لأن الفيروس سيبقى يدور من حولنا كما هو الآن، وعلينا أن نستمر باحترام قواعد النظافة والمسافة الاجتماعية، لكن يمكننا العيش معًا بشكل أفضل".

كما شدد على ضرورة القول بأن "​إيطاليا​ ومقاطعة بييمونتي أيضًا، تدفع ثمن سنوات من عدم الاستثمار في مجال الصحة والخدمات الإقليمية بشكل خاص"، موضحًا أن "وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا أعد خطة لتعزيز الإقليم، لكن علينا أن نبني على هذه التجربة لإعادة إنشاء خدماتنا الصحية الوطنية، بدءًا من أطباء الأسرة والخدمات المحلية التي يجب أن تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات".