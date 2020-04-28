وزير الصحة الأردني: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة فقط

أشار ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر، إلى أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس".

ولفت الوزير، في نصريح لمركز "إدارة الأزمات" إلى تسجيل 6 حالات شفاء البلاد بعد إصابتهم بفيروس كورونا"، موضحًا أن "عدد المصابين الباقين في المستشفيات يبلغ حاليًا 89 حالة".

كما شدد جابر على أن "جميع نتائج عينات فحوصات كورونا العشوائية التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية جاءت سلبية"، منوّهًا بأن "كوادر الوزارة والجهاز الطبي يستطيعون إجراء 3 آلاف فحص يوميًا".