أشار وزير الصحة الأردني سعد جابر، إلى أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس".
ولفت الوزير، في نصريح لمركز "إدارة الأزمات" إلى تسجيل 6 حالات شفاء البلاد بعد إصابتهم بفيروس كورونا"، موضحًا أن "عدد المصابين الباقين في المستشفيات يبلغ حاليًا 89 حالة".
كما شدد جابر على أن "جميع نتائج عينات فحوصات كورونا العشوائية التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية جاءت سلبية"، منوّهًا بأن "كوادر الوزارة والجهاز الطبي يستطيعون إجراء 3 آلاف فحص يوميًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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