الجميل: هذه هي نتيجة سياسة تصفية حسابات أهل السلطة وتقاذف المسؤوليات

أشار رئيس "​حزب الكتائب​" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "هذه هي نتيجة ​سياسة​ تصفية حسابات أهل السلطة وتقاذف المسؤوليات فيما بينهم والمماطلة في الحلول الإنقاذية ووضع ​الجيش اللبناني​ في مواجهة اهل".

وأضاف: جوع فغضب، فوضى فدمار وموت. قلبنا اليوم في ​طرابلس​، نعزي اهلها بفواز السمان ،آملين لهم الصبر والسلوان على امل غد افضل".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.