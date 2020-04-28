تجمع لشبان في خيمة الحراك بانطلياس

افادت معلومات صحافية عن تجمع لعدد من الشبان في خيمة الحراك في ​انطلياس​، رافعين الاعلام اللبنانية عليها، ونصبوا مسرحا صغيرا وضعوا عليه شعارات "​الثورة​ بتجمعنا".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.