اعلنت خلية الأزمة في منطقة جزين، في بيان اليوم، انه "بعد اعادة فحص الـ PCR اليوم للشخص في بلدة عازور تبين أنه سلبي، وبالتالي غير مصاب حاليا بفيروس كورونا"، لافتة إلى أنه "من الممكن أنه كان مصابا وشفي في اليومين الماضيين".
وأوضحت أنه "للتأكد من الأمر، سوف يقوم الشخص بفحص IgG للتأكد من وجود anti-corps متعلقة بكورونا"، مشيرة إلى أنه "في حال وجودها، يكون الشخص قد أصيب ومن ثم تعافى. وفي حال عدم وجودها، يكون فحص الـPCR الأول غير دقيق".
وذكرت بأن "جميع الأشخاص الذين احتكوا به قد خضعوا لفحص PCR اليوم والنتائج التي حصلنا عليها حتى الآن سلبية".
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الازمة بجزين: اعادة فحص الـ PCR لشخص من بلدة عازور تبين أنه سلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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