الصفدي: لعدم إيقاظ الفتنة واستخدام طرابلس وشبابها في النزاعات السياسية

علق الوزير السابق ​محمد الصفدي​ على الأحداث التي شهدتها ​طرابلس​، محذرا من إيقاظ الفتنة وإعادة استخدام طرابلس وشبابها مرة جديدة وزجهم في النزاعات السياسية بدل التعاضد والتضامن من الجميع من أجل خير المدينة ومساعدة شبابها على تخطي هذه المرحلة الصعبة".

وراى الصفدي ان "ما يحصل في طرابلس من حوادث تؤدي إلى وضع بعض شباب طرابلس في مواجهة شباب ​الجيش اللبناني​ إنما يصب في هذا الإطار"، مضيفا :"رحم الله الشاب فواز السمان ومنح أهله الصبر والسلوان، وإذ نتمنى شفاء الجرحى والمصابين ندعو إلى الله أن ينقذ طرابلس ولبنان من الفتن التي تتربص به ومن الأزمات التي بات إيجاد حل لها أمرًا ملحًا".