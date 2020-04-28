محتجون قطعوا جسر الرينغ بالاتجاهين وسط حضور كثيف للقوى الامنية

اقدم عدد من ​المحتجين​ على قطع الطريق في منطقة ​جسر الرينغ​ بالاتجاهين وسط حضور كثيف للقوى الامنية.

هذا ووصلت قوة من ​مكافحة الشغب​ الى ​ساحة الشهداء​ في ​بيروت​، حيث يتجمع ال​محتجون​ ويرددون هتافات "مش سلمية مش سلمية هيدي ​ثورة شعبية​".

كما قطع محتجون الطريق في الحميزة امام مبنى ​جمعية المصارف​ وبدأوا بتحطيم واجهات الجمعية والمحلات واشارات المرور.

وفي مكان آخر، عمل عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ على منع المحتجين من تحطيم واجهة احد المصارف في بيروت.

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