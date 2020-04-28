اعادة فتح الطريق المؤدية الى وسط بيروت

افادت معلومات صحافية بأن "الطريق المؤدي الى ​وسط بيروت​ - ​مبنى النهار​ قد اعيد فتحها، وعادت ​حركة السير​ طبيعية، فيما يستمر المحتجون ب​قطع طريق​ ​الاشرفية​ بإتجاه ​الحمرا​، في حين ان الطريق من الحمرا باتجاه الاشرفية مفتوحة".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.