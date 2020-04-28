وصول طائرة من الدمام إلى مطار بيروت على متنها 135 مسافرا

وصلت بعيد الخامسة من عصر اليوم ​طائرة​ تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" قادمة من ​الدمام​ في ​المملكة العربية السعودية​، وعلى متتها 135 مسافرا.

وسيتم إجراء فحوصات ال PCR للقادمين وفقا للاجراءات الطبية المتبعة من قبل ​وزارة الصحة​، وكذلك متابعة التدقيق في بيانات واستمارات المسافرين من قبل الاجهزة المعنية في ​المطار​.

وفي وقت سابق، أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 717 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد ​حالات​ الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 28,357 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1,499 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.