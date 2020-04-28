مسلحون اعترضوا شاحنة في بعلبك وسلبوا سائقها

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع "كيا" لون خمري، على إطلاق النار واعتراض شاحنة تعود لإحدى الشركات ، يقودها المواطن غ. ب، في محلة عين بورضاي، وسلبوه مبلغ 380 ألف ليرة وهاتفه، قبل أن يفروا الى جهة مجهولة.
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