مسلحون اعترضوا شاحنة في بعلبك وسلبوا سائقها

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون ​سيارة​ نوع "كيا" لون خمري، على ​إطلاق النار​ واعتراض شاحنة تعود لإحدى الشركات ، يقودها المواطن غ. ب، في محلة ​عين بورضاي​، وسلبوه مبلغ 380 ألف ليرة وهاتفه، قبل أن يفروا الى جهة مجهولة.

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