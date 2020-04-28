أصدر مستشفى بيروت الحكومي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19، لافتاً إلى أنه "أجرى 294 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة 3 حالات إيجابية وباقي الفحوصات سلبية، بينما وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات".
وأوضح أنه "تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، في حين تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض".
ولفت إلى أن "مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه بلغ 123 حالة شفاء"، مشيراً إلى أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولاحالات حرجة في العناية المركزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: 3 حالات إيجابية وجميع المصابين وضعهم مستقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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