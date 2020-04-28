القوى الأمنية فتحت طريق الرينغ باتجاه الأشرفية

فتحت القوى الأمنية الطريق من الرينغ باتجاه الأشرفية. وكانت حال من الهرج والمرج سادت بين قوى مكافحة الشغب والمحتجين.
هذا وحضرت قوة من الجيش معززة بآليات الى ساحة الشهداء حيث يتجمع عدد من المحتجين اعتراضا على الواقع الحالي.
وعمد البعض الى رشق الجيش بالحجارة، الامر الذي أدى الى تراجع القوة الامنية.
وتسجل حالة من الفوضى، بعدما تم التعرض للممتلكات الخاصة من قبل عدد من الشبان، بحسب الوكالة الوطنية.
ووصلت لاحقًا قوة من مكافحة الشغب الى ساحة الشهداء، كما قطع محتجون الطريق في الحميزة امام مبنى جمعية المصارف وبدأوا بتحطيم واجهات الجمعية والمحلات واشارات المرور.
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